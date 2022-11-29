Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Хитрый вариант абьюза»: что такое газлайтинг и как с ним бороться

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Хитрый вариант абьюза»: что такое газлайтинг и как с ним бороться
Фото: Pexels

Американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг» словом года. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, что такое газлайтинг, как его распознать и побороть.

Что такое газлайтинг

Газлайтинг — это форма психологического воздействия, при которой производится манипуляция, чтобы заставить другого человека сомневаться в собственных воспоминаниях, объяснил эксперт.

— Газлайтер пытается подменить воспоминания человека и их восприятие. Он может убеждать в том, что этого не было, вам показалось или послышалось, — уточнил Фомин.

Как распознать

Фомин рассказал, что газлайтер пытается переложить проблему на чужие плечи и обвинить другого человека, доказать, что его оценка произошедшего была ложной.

Типичные фразы газлайтера:

  • «Я такого не говорил»;
  • «Ты что-то путаешь»;
  • «Я всего лишь пошутил»;
  • «Ты чересчур чувствительный»;
  • «Ты не так все понял».

Как бороться

Специалист отметил, что при общении с газлайтером важно прислушиваться к своим внутренним ощущениям, выстроить личные границы или полностью прекратить общение с токсичным собеседником. Кроме того, можно заручиться поддержкой близких людей или обратиться к психотерапевту.

Врач подчеркнул, что важно доверять своим чувствам. Если человек понимает, что у него остается негативный эмоциональный осадок после общения, то стоит задуматься.

— Раздражение, тревога и депрессия проявляются, когда человек чувствует, что его обманывают. Он может до конца и не понимать, что пошло не так, но чувствует это на эмоциональном уровне, — пояснил Фомин.

Психотерапевт также посоветовал привлечь к разговору и разбору ситуации беспристрастных свидетелей. Они подтвердят или опровергнут слова газлайтера:

— Можно заручиться поддержкой близких людей. Важно, чтобы они присутствовали при обсуждаемой ситуации и дали обратную связь. А также смогли подтвердить, что человек действительно что-то забыл или перепутал или к нему применяют газлайтинг.

Врач посоветовал заявить газлайтеру о своих личных границах и запретить себя обвинять:

— Нельзя позволять газлайтеру обвинять вас. Когда он начинает искажать факты или сомневаться в адекватности человека, нужно сообщить о неготовности принимать его информацию к сведению. Важно дать понять, что вы поняли его тактику, распознали манипуляции и хотите остановить эти действия по отношению к вам.

Специалист уверен: если газлайтер продолжает давить и обвинять, то нужно полностью оборвать с ним коммуникацию. Даже не обязательно напрямую объяснять оппоненту, почему вы не хотите дальше продолжать диалог.

Кроме того, Фомин рекомендует обращаться за помощью к психологу или психотерапевту, чтобы специалист помог выстроить тактику своего поведения с подобными людьми или с конкретным человеком, который применяет газлайтинг.

Чем абьюз отличается от газлайтинга

Психотерапевт рассказал, что абьюз проявляется в прямом насилии над человеком. А газлайтинг — это «более хитрый вариант абьюза»:

— Газлайтер доводит свою жертву более изощренными и скрытыми способами до нестабильного психоэмоционального состояния. Человек может долгое время не понимать, что над ним изощренно издеваются.

Фомин подытожил, что человек может сойти с ума от газлайтинга, только если у него есть предрасположенность к психическом болезням. Однако у жертвы, которая систематически подвергается газлайтингу, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство.

Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте