Новостройку по программе реновации начали заселять в Даниловском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Восточная улица, 1к1 Карта всех событий

В Даниловском районе столицы стартовало переселение горожан по программе реновации. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Пятиэтажный дом на Восточной улице — третий по счету в Даниловском районе, жители которого переезжают по программе реновации. Департамент городского имущества направил 59 семьям письма с предложениями равнозначных квартир. Начиная с 30 ноября москвичи могут приступить к осмотру жилья, — рассказал он.

Около 200 человек, которые проживают на Восточной улице, дом 1, корпус 1, получат новые квартиры. На первом этаже нового дома расположился центр информирования по переселению.

По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала 2020 года в Даниловском районе в новостройки по реновации переехали примерно 150 человек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще более 400 жителей двух старых домов в районе Текстильщики переедут в новостройки в рамках программы реновации.