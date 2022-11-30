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Россияне оценили безопасность мессенджеров для школьных чатов

Василий Плиткин
Общество
Россияне оценили безопасность мессенджеров для школьных чатов
Фото: edu.gov.ru

Россиян беспокоит уровень безопасности данных в мессенджерах, которыми пользуются их дети в школьных и других образовательных процессах. Об этом говорится в исследовании, проведенном Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Исследование показало, что важным аспектом для учителей и родителей является безопасность мессенджера, включая безопасность и хранение передаваемых в нем данных, которые могут включать, в том числе, и персональные данные учеников, сообщили в РАЭК. 55,5% опрошенных родителей отметили, что их беспокоит уровень безопасности мессенджера, который использует их ребенок. Среди учителей безопасность волнует 70,6%.

По данным исследования, в число самых популярных мессенджеров у школьников и учителей входят WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер.

Чаще всего они используются учителями для текстового общения — как в личных сообщениях (86,7% респондентов), так и в групповых чатах (76,5%). Реже используются голосовые сообщения и создание сообществ.

Также среди востребованных функций — отправка и получение файлов (63,1% респондентов) и аудиозвонки (44,3%). Чуть меньше используются видеозвонки (31,4%). Немногим более четверти опрошенных учителей (27,5%) проводят в мессенджерах опросы, меньше четверти (22,7%) пользуются функцией демонстрации экрана.

В опросе участвовало 255 учителей средней школы и 265 родителей детей школьного возраста из городов с населением свыше 1 млн человек.

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