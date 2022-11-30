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Синоптик Позднякова рассказала о появлении солнечного гало в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Позднякова рассказала о появлении солнечного гало в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сильные морозы вызвали появление солнечного гало в столице. Таким образом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала появившиеся в среду, 30 ноября, фотографии природного явления.

— Поскольку условия в разных районах Москвы разные в плане облачности, то, в принципе, сегодня в утренние часы возможно было образование гало. Хотя условия есть, потому что в воздухе в верхних слоях обитают тонкие мелкие кристаллики, которые преломляют свет и образуют гало вокруг солнца, — отметила она.

Метеоролог уточнила, что москвичи действительно могли его наблюдать, сообщает РИА Новости.

Гало — атмосферное оптическое явление, которые выглядит как свечение вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, дуги, светового столба.

До этого ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что погода в Москве 30 ноября ожидается без осадков, облаков будет немного, а средние температурные показатели окажутся ниже климатической нормы на 6–7 градусов. Синоптик уточнил, что солнечная активность в среду ожидается умеренная.

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