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Эксперт по энергетике пояснил, почему Турция снизила закупки газа из России осенью

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт по энергетике пояснил, почему Турция снизила закупки газа из России осенью
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Снижение спроса на российский газ в Турции не является чем-то катастрофичным. Несколько лет назад на рынке была похожая ситуация. Об этом рассказал заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов.

Снижение закупок обусловлено рядом причин. В первую очередь это погодные условия. Второй осенний месяц был теплым не только в России, но и во всей Европе, поэтому снизились затраты на энергоресурсы.

Эксперт отметил, что значимый провал в ценах пришелся как раз на октябрь. Цены на голубое топливо опустились ниже тысячи долларов. На спотовом рынке они достигали отметок в чуть более порядка 350 долларов за тысячу кубических метров, сообщает «360».

По данным Турецкого института статистики, приобретение Турцией российских угля, нефти и нефтепродуктов, природного газа в октябре было на 3,71 млрд долларов, что на четверть ниже, чем в предыдущем месяце сентябре, передает издание argumenti.ru.

Газпром заявил о желании законсервировать оборудование, которое способствовало работе «Северных потоков». Что означает это решение и как оно отразится на взаимоотношениях России и Евросоюза — в материале «Вечерней Москвы».

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