Мотивация для ЕС: зачем нужна консервация «Северных потоков» и к чему это может привести

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Газпром заявил о желании законсервировать оборудование, которое способствовало работе «Северных потоков». Что означает это решение и как оно отразится на взаимоотношениях России и Евросоюза — в материале «Вечерней Москвы».

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, оборудование, которое задействовано в работе «Северного потока», очень серьезное. В его число входят контрольно-измерительные приборы и компрессоры, которые способствуют продвижению газа на начальном этапе трубопровода и на его выходе.

— Когда подобное оборудование долго находится в состоянии «простоя», оно выходит из строя. Чтобы этого не произошло, необходимо провести регламентные процедуры, которые позволят ему оставаться в рабочем состоянии. Именно такую цель преследует Газпром, — пояснил Беляев.

Аналитик выразил мнение, что, поскольку работа «Северных потоков» в ближайшее время не будет восстановлена и сейчас они находятся в состоянии бездействия, решение заниматься сохранением важного оборудования является целесообразным.

— Консервация трубопровода является попыткой сохранения оборудования и дает надежду на то, что в будущем работа газопровода будет восстановлена в полной мере, — предположил Беляев.

По его словам, «Северные потоки» — хороший тактический и стратегический ход, который может стать дополнительным рычагом мотивации Евросоюза изменить свое отношение к России:

— Пока «Северные потоки» находятся в расконсервированном состоянии, они считают, что оборудование успеет выйти из строя и не сможет эффективно выполнять основные функции. А это означает, что после восстановления трубопровода придется дополнительно затрачивать средства на восстановление основной части системы.

Реакция ЕС

Финансовый аналитик выразил мнение, что единой политики со стороны альянса в этой ситуации нет. Каждая страна будет пытаться удовлетворить собственные интересы: для кого-то это решение станет причиной обострения отношений, а для кого-то, наоборот, поспособствует потеплению.

— Но эта идея консервации «Северных потоков» может спровоцировать противоречия внутри самого Евросоюза, — заметил аналитик.

На стратегическом уровне во время решения этой проблемы, по его словам, найдутся страны, которые будут пытаться создать негативный фон. Прежде всего это Польша, потому что это не в ее интересах.

— Через дефицит российского газа и энергоносителей она будет пытаться добиться более плачевного положения для Европы, чтобы на их фоне оказаться в более выигрышном положении, — рассказал Беляев.

Но аналитик отметил, что среди тех, кто может негативно воспринять консервацию «Северных потоков», есть и те, кто поддержат это решение. В частности, Германия, которая заинтересована в наших энергоносителях, будет стараться поддерживать это решение:

— Гипотетически мы даже можем предположить, что они вернутся к идее восстановления «Северных потоков» для использования их по назначению.