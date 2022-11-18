Что могли найти после взрывов на «Северных потоках» и как это повлияет на следствие

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На месте диверсии на «Северных потоках» обнаружены посторонние предметы со следами взрывчатых веществ, сообщили в шведской прокуратуре. Какие улики могли найти на месте взрыва и какое влияние они могут оказать на ход расследования, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

Ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист заявил, что во время осмотра места преступления в Балтийском море было собрано большое количество улик.

По мнению собеседника «ВМ», рядом с газопроводом должны были сохраниться остатки того аппарата, который доставил к нему взрывчатку.

— Надо смотреть, что это за посторонние предметы. Это может быть подводный аппарат, глубинная бомба, торпеда — все что угодно. Например, могли найти аккумуляторную батарею торпеды. Потому что сама торпеда взорвалась, а аккумулятор просто отбросило. Либо это винт или рули торпеды. Пока что об этом ничего не говорят, — считает Гундаров

Военный эксперт пояснил, что новые находки будут тщательно обследованы. В результате появится возможность выяснить, какие страны могут быть причастны к диверсии.

— Прежде всего будут изучаться сгоревшие следы взрывчатого вещества на этих посторонних предметах. Но также будут изучаться и сами предметы. Делается спектральный анализ сажи или остатков взрывчатого вещества, либо спектральный анализ материала, из которого сделан посторонний предмет. По этим анализам можно определить состав и технологию изготовления. Исходя из этого можно определить, какая страна обладает этими технологиями и материалами. Можно будет сделать вывод о круге участников этой провокации, который ее готовил, — объяснил собеседник «ВМ».

По мнению специалиста, результаты расследования могут быть довольно неожиданными, однако не стоит ждать, что кто-то понесет ответственность.

В качестве примера эксперт привел недавнее падение украинской ракеты на территории Польши, когда в результате никого не признали виновным. Точно так же было и раньше: например, инцидент с ошибочно сбитым Украиной российским авиалайнером в 2001 году тоже замяли, напомнил Гундаров.

Специалист предположил, что страны Европы постараются как можно меньше вспоминать инцидент на «Северных потоках».

— Если бы здесь был российский след, можно было бы о чем-то говорить. Ясное дело, на нас несколько тысяч санкций повешено — придумали бы что-нибудь еще. Но этим никто заниматься не будет. Неслучайно все три страны — Дания, Швеция и Германия — засекретили все данные и отказались сотрудничать друг с другом, — заключил эксперт.