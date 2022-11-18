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Факт диверсии на «Северных потоках» подтвердили в шведской прокуратуре

Лейла Алиева
В мире
Факт диверсии на «Северных потоках» подтвердили в шведской прокуратуре
Фото: shutterstock

В прокуратуре Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках», рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает агентство Reuters.

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