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Wired: Перед взрывами у «Северных потоков» заметили два неизвестных судна

Лейла Алиева
В мире
Wired: Перед взрывами у «Северных потоков» заметили два неизвестных судна
Фото: shutterstock

Аналитическая фирма SpaceKnow заявила, что в дни перед взрывами на трубопроводах «Северный поток» около них были замечены два неизвестных судна с выключенными датчиками. Об этом сообщает издание Wired.

По данным портала, в нескольких километрах от мест аварий на трубопроводах проходили два судна длиной от 95 до 130 метров. При этом у них были выключены системы, которые передают информацию о местонахождении.

— То есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть от мира информацию о местонахождении и общую информацию, — пояснил глава компании Джерри Яворницки.

Также компания зафиксировала 25 проходящих в этом районе судов, у 23 из которых были включены системы опознавания. Вся информация была передана в НАТО.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы». Военный эксперт Владимир Гундаров уверен, что причиной взрыва на «Северных потоках» стала диверсия. По его мнению, со значительной долей вероятности к этому причастна Великобритания.

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