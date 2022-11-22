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Почему повышение тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» может стать ошибкой Украины

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Почему повышение тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба» может стать ошибкой Украины
Фото: DPA/TASS

Украинская компания «Укртранснефть» заявила о повышении стоимости транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Какие могут быть последствия у этого решения, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева.

По его мнению, поскольку российская сторона заявила, что находится в процессе рассмотрения предложения, возможны два варианта развития событий.

— Россия посчитает такое решение со стороны Украины обоснованным либо же эгоистичным, — считает аналитик.

В первом случае, как отметил Беляев, России придется платить за транзит, потому что на этом завязаны коммерческие отношения.

— Если же Украина посчитает, что является единственной территорией для поставок российского энергосырья, и поставит РФ в безвыходное положение своими условиями, придется ей напомнить, что это заблуждение. России есть куда продать эту нефть, и при отсутствии выгоды от контрактных условий просто начнутся поиски новых покупателей, — пояснил аналитик.

Беляев подчеркнул, что в при таком раскладе последствия коснутся и Европы, которая полностью лишится поставок энергосырья.

— В случае если Европа окажется в таком положении, она будет искать способ повлиять на решение Украины, чтобы вернуть ее в чувство, — считает Беляев.

Снижение доходов для России, по словам аналитика, не является фатальным, потому что у РФ в запасе есть альтернативные источники.

Аналитик подчеркнул, что у России нет интереса прекращать поставки полностью.

— Это связано с тем, что потребуется найти нового покупателя для той нефти, которая доставляется по трубопроводу «Дружба». А для этого потребуется много времени, что приведет к простою скважин, — объяснил Беляев.

По его мнению, поставки могут прекратиться только в крайнем случае.

— Если Украина своими условиями вынудит Россию сделать это. Но им надо понимать, что без доходов от поставок по трубопроводу «Дружба» Украина окажется в еще более тяжелом положении, — заключил аналитик.

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