Памятник Андрею Туполеву установили в Москве

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Россия, Москва, набережная Академика Туполева, 17 Карта всех событий

Памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву открыли в столице в честь 100-летия конструкторского бюро «Туполев». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 30 ноября.

— Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя. На территории предприятия памятник и установлен, — рассказала он.

Монумент представляет собой скульптурное изображение Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон, из бронзы. Он расположен на треугольном постаменте, а на заднем плане — контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144.

По словам генерального директора ПАО «ОАК», вице-президента Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Юрия Слюсаря, традиции ОКБ Туполева применяются в работе всей Объединенной авиастроительной корпорации при создании новейших образцов российской авиационной техники.

Также недавно именем авиаконструктора Туполева назвали сквер в Басманном районе, который расположен рядом с одноименным предприятием и набережной реки Яузы.