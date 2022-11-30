Москомстройинвест выступил за сохранение проверок застройщиков

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Дистанционные проверки застройщиков помогают контролировать дисциплину, а документарные проверки — контролировать благонадежность застройщиков. Такое заявление сделала в среду, 30 ноября, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Достойная замена классической документарной финансовой проверки пока не изобретена. Мы считаем, что они просто необходимы, — заявила она.

По словам Пятовой, не следует задерживаться в устоявшемся режиме дистанционного контроля. Одной из основных причин этой необходимости является тенденция появления на рынке Москвы несистемных девелоперов.

Деятельность таких девелоперов, подчеркнула Пятова, нуждается в контроле, чтобы избежать грубых ошибок со стороны застройщиков. Кроме того, существует такая категория застройщиков, которые не поддаются профилактике. Проверка деятельности со всеми вытекающими последствиями будет гораздо более действенным методом контроля.

На сегодняшний день в Москве в активной фазе реализации находятся более 500 проектов долевого строительства общей площадью свыше 31 миллиона квадратных метров, по которым заключено около 180 тысяч ДДУ. Учитывая такие объемы, дистанционных проверок может просто не хватить для полноценного контроля всей отрасли, заключила Пятова.

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда. С их помощью в городе появится почти шесть тысяч рабочих мест.