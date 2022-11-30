Онищенко призвал не заниматься самолечением детского гриппа

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Россиянам нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

У каждого ребенка заболевание протекает по-разному, возможны различные осложнения. Часто грипп может перейти в пневмонию.

До прихода врача необходимо обеспечить ребенку постельный режим. Если есть возможность, стоит выделить для больного отдельную комнату. Помещение необходимо периодически проветривать. Также необходимо обильное питье в виде морсов и соков.

Онищенко также посоветовал родителям носить маски, чтобы не заразиться от ребенка, передает НСН.

До этого врач Андрей Осипов дал советы, как защитить ребенка от ОРВИ. Он посоветовал одевать ребенка по погоде, давать витамины, а также сделать прививку от гриппа, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в России. Чем опасно это заболевание, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа, «Вечерняя Москва» спросила у врача-иммунолога Владимира Болибока.