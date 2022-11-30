Московские эксперты назвали семь правил информационной безопасности в интернете

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Эксперты Департамента информационных технологий Москвы рассказали о семи правилах кибергигиены, которые сегодня важно соблюдать при работе и общении в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 30 ноября.

— Помимо стандартных способов взлома и кражи ценной информации, в последние годы киберпреступники все чаще используют приемы социальной инженерии, в результате которых пользователи сами отдают злоумышленникам все нужные им данные, — говорится в сообщении.

Так, эксперты рекомендуют открывать личную информацию в социальных сетях только для друзей и близких. Также аккаунты стоит разделять на личные и рабочие. Такое решение уменьшит последствия в случае взлома. Для обеспечения лучшей безопасности нужно настроить двухфакторную авторизацию.

При общении в мессенджерах нельзя переходить на неизвестные ссылки и открывать подозрительные чат-боты. Неиспользуемые приложения рекомендуется удалить. Это не только освободит место в хранилище, но и уменьшит вероятность киберугроз.

Кроме того, при бесконтактной оплате гаджетами нужно использовать только официальные приложения. А существенно снизить риски возникновения вирусов и кражи личной информации могут антивирусы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», что покупка переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, у частных лиц и компаний может обернуться кражей персональных данных и установкой вредоносного программного обеспечения на устройство. По его словам, никогда нельзя соглашаться на предоплату за любые услуги, которые предлагают купить в интернете.