В России планируют перерабатывать 200 тысяч тонн одежды в год

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Два миллиона тонн отходов текстиля отправляется на полигоны, перерабатывается всего 9 тысяч тонн. В Российском экологическом операторе сообщили, что необходимо увеличить объемы утилизации до 200 тысяч тонн.

Сообщается, что подобные отходы разлагаются 20-200 лет и выделяют углекислый газ, метан.

В России действует пятнадцать предприятий, у которых есть необходимое оборудование для переработки текстиля.

В РЭО отметили, что государство работает над экономическими стимулами отрасли, чтобы строилось как можно больше заводов по переработке отходов, передает «360».

Ранее в РЭО сообщили, что всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.