Москвич устроил оружейную мастерскую в квартире на западе столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

Житель столицы организовал у себя в квартире мастерскую по незаконному производству оружия и патронов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 30 ноября.

По ее словам, 59-летнего подозреваемого в противоправной деятельности задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. В его квартире, находящейся в жилом доме на Большой Филевской улице, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 26 самодельных патронов девятимиллиметрового калибра, затвор от спортивно-охотничьей винтовки и 12,7 грамма бездымного пороха. Также полицейские изъяли компоненты и инструменты для изготовления боеприпасов и переделки оружия.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и хранении оружия и боеприпасов. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ в рамках крупной операции задержали 68 нелегальных оружейников по всей стране.