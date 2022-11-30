Подмосковная полиция задержала подозреваемого в совершенном в 2003 году убийстве

Сотрудники полиции задержали в Люберцах мужчину, подозреваемого в убийстве, которое было совершено в Подмосковье в 2003 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 30 ноября.
По ее словам, преступление произошло 19 лет назад в городе Реутове. Во время ссоры злоумышленник два раза выстрелил в оппонента из пистолета, после чего скрылся. Пострадавший скончался от полученных ран вскоре после инцидента.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
С тех пор мужчина находился в федеральном и международном розыске, однако только сейчас в результате оперативных мероприятий полицейские смогли установить его местоположение и совместно с сотрудниками Росгвардии задержать подозреваемого по месту жительства в городе Люберцы.
Другое преступление, совершенное много лет назад, раскрыли в Москве. Перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в убийстве, совершенном в 2009 году.