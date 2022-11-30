Москвичам рассказали, как в столице восстанавливают здания архитектора Шехтеля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям Москвы рассказали, как идет процесс реставрации зданий великого архитектора Федора Шехтеля, ставшего знаковой фигурой в истории столичного градостроительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 ноября.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, творчество авторитетного архитектора считается «эталоном стиля модерн», в становлении которого Шехтель сыграл ведущую роль.

Так, например, дом Шамшина на Знаменке представляет собой один из самых ярких примеров архитектурного направления, в котором работал Шехтель. Угол здания выполнен в виде башни, украшенной капителью с цветочным орнаментом.

В следующем месяце профильные специалисты завершат процесс расчистки и промывки фасадов объекта, а также ремонт кирпичной кладки. Помимо этого, ремонтники займутся восстановлением декоративных элементов в первозданном виде.

Кроме того, архитектор построил здание типографии, более известное как скоропечатня Левенсона в Трехпрудном переулке, в самом начале прошлого столетия. Строение напоминает типичный готический замок, поэтому оно резко выделяется на фоне окружающих построек.

Комплексный подход к реставрации типографии начался еще в 2013 году. Основные работы были проведены в административном корпусе, где специалисты очистили фасады здания и провели реставрацию штукатурных плоскостей и барельефа на уровне третьего этажа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось о завершении капитального ремонта дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле.