Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

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Независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Эксперт отметил, что в настоящее время нефтяные котировки снижаются. Производителям нужно удержать их на уровне не ниже 80 долларов за баррель. Поэтому наиболее рациональным решением с точки зрения членов ОПЕК+ было бы оставить квоты неизменными или даже немного сократить их на ближайшем заседании.

Хазанов добавил, что на рынке присутствует некоторая неопределенность, связанная с европейским эмбарго на российскую нефть, вступающим в силу 5 декабря, передает aif.ru.

Ранее эксперты сообщили о снижении мировых цен на нефть. Это произошло из-за сочетания ряда факторов, главные из которых — падение спроса в Китае из-за ковидных локдаунов и замедление глобальной экономики, передает Царьград.

Установление потолка цен на российскую нефть является неприемлемым вопросом для России вне зависимости от уровня окончательной стоимости. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.