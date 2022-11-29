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Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым

Араз Салехов
Экономика
Новак назвал установление потолка цен на нефть неприемлемым
Фото: roscongress / Арсений Кац

Установление потолка цен на российскую нефть является неприемлемым вопросом для России вне зависимости от уровня окончательной стоимости. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

— У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об это неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов, — цитирует его РИА Новости.

Накануне представители кабинетов министров стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть. Известно, что юридические документы на данный момент согласованы, однако Польша «не может согласиться с ценой».

В четверг, 24 ноября, большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок. По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, высокий потолок цен на нефть из России является приманкой в ловушку для стран — покупателей наших энергоресурсов.

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