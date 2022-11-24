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Большинство европейских стран поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65–70 долларов за баррель. «Вечерняя Москва» узнала у директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок.

По словам эксперта, высокий потолок цен на нефть из России является приманкой в ловушку для стран — покупателей наших энергоресурсов.

— Смысл потолка в 65–70 долларов за баррель заключается в том, чтобы склонить страны — покупатели российской нефти к принятию условий участников «Большой семерки» и Европейского союза в отношении самого формата установления ценового потолка. Именно поэтому предлагается ввод такого высокого потолка цен. Это позволит заманить покупателей российской нефти в ловушку, — рассказал Громов.

Специалист предупредил, что европейские страны могут менять ценовой потолок каждые несколько месяцев. Эти условия опасны для наших партнеров:

— Я считаю, что принимать такие условия, даже несмотря на то, что они кажутся привлекательными, опасно. Сам порядок, который прорабатывают стран ЕС и участники «Большой семерки», предусматривает пересмотр ценового потолка каждые несколько месяцев. Это значит, что если страны один раз вошли в эту реку, то никто не исключает того, что через несколько месяцев ценовой потолок будет пересмотрен в сторону понижения.

Более того, Громов объяснил, что введение ценового потолка является опасным решением с точки зрения создания прецедента для мирового рынка нефти. По сути, это нарушение свободного рыночного ценообразования.

Эксперт отметил, что ценовой потолок на российскую нефть никак не отразится на экономике европейских стран. Однако Китай и Индия должны быть осторожны в своих решениях по данному вопросу.

— Введение ценового потолка будет иметь наименьшее влияние на страны Евросоюза. Они вводят эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря текущего года. Под исключение попадают только поставки по нефтепроводу «Дружба». Тем не менее данное решение касается ограниченного числа стран, например, Венгрии, Словакии и Хорватии. Основной аудиторией, на которую рассчитано введение потолка цен на нефть, являются третьи страны. Именно Китай и Индия сильно наращивают поставки российской нефти в последние месяцы, — уверен эксперт.

Специалист считает, что степень влияния ценового потолка на Россию будет зависеть от поведения покупателей нашей нефти:

— Все будет зависеть от поведения покупателей российской нефти. Если Индия или Китай не будут формально присоединяться к ценовому потолку, то Россия может обеспечивать этим странам продажу с санкционной скидкой. Она будет ниже установленного ценового потолка. Такой шаг нужен, чтобы исключить возможность попадания наших партнеров под какие-то вторичные санкции со стороны ЕС и стран «Большой семерки». В этом отношении Россия может быть гибкой и минимизировать негативный эффект от введения ценового потолка на объемы российского нефтяного экспорта.