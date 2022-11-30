Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков от недопоставки газа из России

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Немецкая энергетическая компания Uniper подала в Международный арбитражный суд заявление в отношении Газпрома для возмещения убытков из-за недостаточного объема поставок российского газа. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе холдинга со ссылкой на гендиректора Клаус-Дитера Мобаха.

— В рамках этого разбирательства мы будем добиваться возмещения нашего значительного финансового ущерба. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с Газпромом по контракту, но не были поставлены и для которых нам приходилось получать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам, — сказал гендиректор.

По данным компании, из-за недостаточного объема поставок холдинг понес убытки в размере 11,6 миллиарда евро. Ожидается, что затраты продолжат расти до конца 2024 года.

Кроме того, руководство Uniper приняло решение продать российское подразделение Unipro. На данный момент компания уже согласовала сделку, однако «политическое одобрение» находится на стадии рассмотрения.

8 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев может применить санкции в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. Он отметил, что компания никак не объяснила подобное решение.