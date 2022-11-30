Москвичам рассказали о повышении температуры в системе отопления из-за пришедших морозов

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Москвичам рассказали о повышении температуры в системе отопления из-за пришедших в столицу морозов. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что, по прогнозам синоптиков, до конца текущей недели в Московском регионе сохранятся низкие температуры.

По словам профильных специалистов, в дневное время показатели термометров остановятся в диапазоне от минус 5 до минус 10 градусов, а ночью в отдельных столичных районах температура может опуститься до отметки в минус 15 градусов.

В связи с этим специалистами была скорректирована температура теплоносителя в системе теплоснабжения — на текущий момент она составляет в магистральных сетях 110 градусов.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами. Так, за счет понижения или повышения температурных показателей теплоносителя и увеличения или сокращения его объема происходит процесс корректирования, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что сильные морозы вызвали появление солнечного гало в столице.