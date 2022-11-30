Прокуратура назвала причины смертельного ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 92/1 Карта всех событий

Подросток, который был за рулем иномарки, врезавшейся на полной скорости в ограждение на Ленинградском шоссе, очень агрессивно вел себя на дороге. Это могло стать причиной ДТП, в котором погиб сам 17-летний водитель и его 21-летняя сестра. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Татьяна Максименко в среду, 30 ноября.

По ее словам, молодой человек, находившийся за рулем Peugeot 308, превысил скорость и «играл в шашки» на дороге. По крайней мере, именно такие показания давали очевидцы случившегося.

Также Максименко подчеркнула, что прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском шоссе в ночь с 28 на 29 ноября. Иномарка на полной скорости врезалась в фонарный столб. Оба человека, которые находились в салоне, погибли. Известно, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток.