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Вооруженные разбойники ограбили мужчину на выходе из банка на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженные разбойники ограбили мужчину на выходе из банка на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

На юго-западе столицы двое злоумышленников, вооруженные пистолетом, напали на мужчину и отобрали у него сумку с сотней тысяч долларов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 30 ноября.

По его словам, разбойное нападение произошло на Литовском бульваре, на выходе из отделения банка. Двое неизвестных подбежали к 30-летнему мужчине и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, отобрали сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов наличными. После ограбления мужчины сели в такси и скрылись. Пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили местонахождение одного из подозреваемых и задержали его в торговом центре на Открытом шоссе. При поимке злоумышленник оказывал активное сопротивление и открыл по полицейским огонь из травматического пистолета. Однако это ему не помогло. Задержанным оказался 29-летний ранее судимый гость столицы. У него изъяли оружие, четыре патрона, свыше пяти тысяч долларов и 152 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Второго подозреваемого обнаружили в результате оперативно-розыскных действий. 30-летнего мужчину задержали в арендованном доме в Подмосковье. В ходе обысков у него также обнаружили травматический пистолет.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В скором времени фигурантам изберут меру пресечения.

Другую банду злоумышленников задержали на северо-востоке столицы. Мужчины нападали на жертв с ножом и отбирали у них деньги и ценности.

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