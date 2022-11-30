Дептранс Москвы рассказал детям о правилах безопасности в общественном транспорте

Фото: АГН Москва

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с отделением ГИБДД по Центральному автономному округу города провел акцию по безопасности на наземном транспорте для школьников.

— Напомнили о важности знаний ПДД и формирования навыков безопасного поведения на дороге. Рассказали, для чего нужны светоотражатели и как их правильно применять, — говорится в сообщении.

Сотрудники Дептранса раздали посетителям акции брошюры с правилами безопасности и подарили светоотражающие браслеты. Кроме того, в пресс-службе департамента рассказали, чему следует научить ребенка перед его первой поездкой в общественном транспорте.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы 2/2 Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, обязательно нужно рассказать о правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров. Также необходимо научить ребенка ходить в школу или секцию по заранее обговоренному безопасному пути, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В сентябре в автобусах коммерческих перевозчиков персонажи из сказок провели уроки ПДД для детей. Маленькие пассажиры узнали, что обходить автобус на остановках запрещается. Также для юных москвичей подготовили увлекательную викторину, которая помогла им в игровой форме усвоить правила.