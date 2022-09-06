Сказочные персонажи провели для школьников уроки ПДД в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В автобусах коммерческих перевозчиков персонажи из сказок провели уроки правил дорожного движения для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, во вторник, 6 сентября.

— Юные пассажиры узнали правила безопасного передвижения на городских маршрутах: держаться за поручни, не облокачиваться на двери, не пить и не есть во время поездки, — говорится в сообщении.

Кроме того, дети узнали, что обходить автобус на остановках запрещается. Также для юных москвичей подготовили увлекательную викторину, которая поможет в игровой форме легче усвоить правила, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 августа в Госдуме заявили, что родители детей младше 18 лет не должны покупать им электросамокаты, развивающие скорость более 20 километров в час. Если же ребенок на способном ехать быстрее транспортном средстве попадет в ДТП, то штраф должен возлагаться на родителей.

Также было предложено создать специальную обучающую программу для детей о правилах дорожного движения с учетом наиболее распространенных ошибок автомобилистов и пешеходов.