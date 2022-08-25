В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов для детей

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Родители детей младше 18 лет не должны покупать им электросамокаты, развивающие скорость более 20 километров в час. Если же ребенок на способном ехать быстрее транспортном средстве попадет в ДТП, то штраф должен возлагаться на родителей. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Бурлаков.

— Для детей до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 километров в час. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф, — заявил он.

Парламентарий убежден, что без введения штрафов ситуация не изменится.

Он также предложил создать специальную обучающую программу для детей о правилах дорожного движения с учетом наиболее распространенных ошибок автомобилистов и пешеходов, в которой особое внимание уделялось бы водителям индивидуальных колесных средств, передает РИА Новости.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Вечерней Москве», почему необходимо вводить штрафы и ужесточать наказание для водителей электросамокатов.