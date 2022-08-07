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Эксперт Моржаретто объяснил необходимость вводить штрафы для водителей электросамокатов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Моржаретто объяснил необходимость вводить штрафы для водителей электросамокатов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Вечерней Москве», почему необходимо вводить штрафы и ужесточать наказания для водителей электросамокатов.

— Я считаю, что электросамокаты нужно прировнять к транспортным средствам категории «М», не зависимо от их мощности. Ими нельзя управлять детям или лицам, не имеющим на это прав и специальной экипировки, — заявил он.

По словам Моржаретто, такое вождение опасно не только для тех, кто находится за рулем без должной подготовки и знаний ПДД. Так, очень много водителей электросамокатов ездят по тротуарам, что приводит к столкновениям с пешеходами.

Собеседник «ВМ» высказал уверенность в том, что на законодательном уровне необходимо регулировать обращение с электросамокатами и ужесточать наказание за нарушения ПДД.

Подробнее о том, что нужно знать, прежде чем встать на электросамокат на улицах столицы — в материале «Вечерней Москвы».

В конце июля москвичам рассказали о появлении новых «медленных зон» для шеринговых электросамокатов. Уточняется, что с начала этого года жители столицы совершили уже более 12 миллионов поездок на электросамокатах.

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