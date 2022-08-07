Какие штрафы предусмотрены для водителей электросамокатов в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Электросамокаты стали одним из самых популярных видов летнего транспорта в столице. Ежедневно тысячи человек берут их в аренду. Однако многие водители даже не подозревают, что могут получить штрафы за такую езду. «Вечерняя Москва» расскажет, что нужно знать, прежде чем встать на электросамокат на улицах столицы.

Наличие прав

За первые шесть месяцев 2022 года в Москве произошло 94 аварии с участием электросамокатов, скутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. В связи с этим ГИБДД постановила, что самокаты мощностью свыше 0,25 кВт рассматриваются как мопеды. Это означает, что они должны быть оборудованы световыми приборами. Также водитель транспортного средства обязан иметь шлем и водительские права категории «М». На таких электросамокатах запрещено движение по тротуарам.

В соответствии по статьей 12.7. КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей.

Запрет на передвижение с детьми

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного округа Москвы оштрафовали 41-летнего жителя столицы, который передвигался со своим 10-летним сыном. Более того, самокатом управлял ребенок. Проверка показала, что мощность двигателя транспортного средства составляет 0,32 кВт. Он способен достигать скорости в 70 км/ч.

В соответствии со статьей 12.7. КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей. Поэтому прежде чем взять в аренду самокат, нужно узнать его мощность, а также не доверять управление своему несовершеннолетнему ребенку.

Медленные зоны для электросамокатов

Более 50 «медленных зон» введут в столице до конца года. На этих участках скорость будет снижаться в зависимости от трафика в будни или выходные дни. Например, в столице уже организовано 110 таких зон, в которых скорость самокатов автоматически снижается. При заезде в них скорость движения снижается на 5–15 километров. Однако ограничения действуют только на шеринговые самокаты. На личный транспорт они не распространяются.

Мнение эксперта

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Вечерней Москве», почему необходимо вводить штрафы и ужесточать наказания для водителей электросамокатов.

— Я считаю, что электросамокаты нужно приравнять к транспортным средствам категории «М», вне зависимости от их мощности. Ими нельзя управлять детям или лицам, не имеющим на это прав и специальной экипировки. Такое вождение опасно не только для тех, кто находится за рулем без должной подготовки и знаний ПДД. Многие ездят по тротуарам и становятся виновниками столкновений с пешеходами. Уверен, что на законодательном уровне нужно регулировать обращение с данными транспортными средствами, ужесточать наказание за нарушения правил дорожного движения водителями и вводить более серьезные штрафы, — подчеркнул эксперт.