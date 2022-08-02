Жители Подмосковья воспользовались сервисом проката электросамокатов более 1,2 миллиона раз

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители и гости Подмосковья воспользовались сервисом проката электросамокатов уже более 1,2 миллиона раз.

Как сообщают власти региона, кикшеринг в регионе очень активно развивается. В этом году сезон проката стартовал в марте.

Сообщается, что порядка 10 тысяч самокатов доступны для аренды в 27 округах. Более 6,3 тысячи парковочных пространств и зон расположены возле станций метро и МЦД, на территории парков.

Большинство жителей Московской области арендуют электросамокаты примерно на 20 минут для поездок на небольшие расстояния, чтобы, например, доехать от станции, метро или остановочного пункта домой или на работу. Среднее расстояние — четыре километра, а самая протяженная поездка с начала сезона была зафиксирована в Домодедове — здесь проехали более 48 километров за одну поездку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жителей региона просят соблюдать технику безопасности при катании на электросамокатах, велосипедах, роликах и других средствах передвижения и не пренебрегать своим здоровьем. Необходимо соблюдать скоростной режим, передает РИАМО.

Столичные власти выделят операторам кикшеринга на обновление парка самокатов субсидию в размере 65 миллионов рублей. Заявки на получение субсидии принимаются с 15 по 30 августа.