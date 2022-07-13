Столичным операторам кикшеринга выделят субсидии на обновление парка самокатов

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Власти Москвы выделят операторам кикшеринга на обновление парка самокатов субсидию в размере 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 13 июля.

— Сервисом (кикшеринга — прим. «ВМ») пользуются больше 1,5 миллиона человек. В этом году мы продолжим развивать кикшеринг... Операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что заявки на получение субсидии принимаются с 15 по 30 августа.

Жители столицы с начала 2022 года совершили более девяти миллионов поездок на электросамокатах и тем самым побили рекорд 2021 года — 8,6 миллиона поездок. Более 70 процентов поездок на самокатах проходит по транспортному сценарию: их арендуют, чтобы доехать до метро или остановки, а также для коротких поездок по городу.

На данный момент электросамокаты доступны для аренды во всех районах Москвы и ближайших районах области. При этом 30 июня власти столицы договорились с операторами кикшеринга об установке еще нескольких тысяч парковок для арендных электросамокатов.