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Более тысячи новых парковок для электросамокатов установят в Москве

Лейла Алиева
Город
Более тысячи новых парковок для электросамокатов установят в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Москвы договорились с операторами кикшеринга об установке еще нескольких тысяч парковок для арендных электросамокатов. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев в четверг, 30 июня.

— Сегодня на встрече с операторами самокатов мы договорились о расширении географии работы. Это преимущественно Новая Москва, Зеленоград и ряд других районов, где мы видим большой спрос на развитие этого сервиса. Поэтому мы договорились с операторами, что будут установлены еще несколько тысяч парковок для того, чтобы точки завершения и начала аренды были максимально расположены с объектами притяжения, со станциями метро, — рассказал он.

Он подчеркнул, что в Москве растет спрос на аренду электросамокатов. Поэтому важно, чтобы сервис был максимально интегрирован в транспортную систему, передает слова Митяева ТАСС.

Кроме того, для пользователей электросамокатов в столице запустят образовательную программу «Включи режим безопасности». Специалисты оборудуют специальную площадку для того, чтобы воссоздать ситуации, в которые могут попасть пользователи самокатов.

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