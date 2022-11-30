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Более 138 миллионов поездок на трамваях совершили москвичи в этом году

Евгений Жуков
Город
Более 138 миллионов поездок на трамваях совершили москвичи в этом году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году пассажиры совершили более 138 миллионов поездок на трамваях. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Там также порекомендовали оплачивать проезд сразу при входе в транспорт. Пополнить баланс проездного можно прямо в салоне трамвая на валидаторе. Оплата, прежде всего, страхует поездку в транспорте, тем самым делая ее безопасной. Прикладывая проездной к валидатору, пассажиры подтверждают востребованность данного маршрута.

Средства, полученные за проезд, пойдут на обновление городской транспортной инфраструктуры, а также на внедрение инновационных технологий и сервисов в общественный транспорт столицы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что жители столицы, регулярно пользующиеся бесплатными пересадками на наземном транспорте, ежемесячно экономят свыше 500 рублей.

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