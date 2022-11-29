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Москвичам рассказали об экономии на поездках в транспорте с бесплатными пересадками

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали об экономии на поездках в транспорте с бесплатными пересадками
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители столицы, регулярно пользующиеся бесплатными пересадками на наземном транспорте, ежемесячно экономят свыше 500 рублей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Всего пассажиры совершили уже более восьми миллионов бесплатных пересадок. Из них 6,2 миллиона — с начала этого года. В среднем в сутки этой возможностью пользуются больше 20 тысяч раз, постоянные пользователи экономят больше 500 рублей в месяц, — рассказал он.

Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут на автобусах, электробусах и трамваях Москвы. При этом деньги не списываются при пересадке на другой наземный маршрут и на тот же самый.

До этого сообщалось, что столичные контролеры подарили пассажирам лимитированные билеты «Единый» на трамвайном маршруте № А. Таким образом они поблагодарили москвичей за добросовестную оплату проезда.

В начале ноября в Дептрансе сообщили, что доля поездок в наземном транспорте Москвы по билетам, не требующим дополнительной платы за пересадку, выросла до 90 процентов.

Транспорт Максим Ликсутов пересадки Москва
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