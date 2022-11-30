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Суд продлил домашний арест бывшему наркологу Брюну

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Суд продлил домашний арест бывшему наркологу Брюну
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Суд продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу России Евгению Брюну. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 30 ноября.

По данным пресс-службы, действие меры пресечения продлили на два месяца — до 3 февраля 2023 года.

Евгения Брюна, а также нескольких его подельников подозревают в хищении не менее 20 миллионов рублей. Один из фигурантов дела, Владимир Якушев, уже признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Ранее юрист по уголовному праву Юрий Николаев сообщил корреспонденту «ВМ» о том, что может грозить подсудимым по данному делу, если суд признает их виновными.

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