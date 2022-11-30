Басков изменил имидж и спел Охлобыстину под фонограмму в сериале «Евгенич»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народный артист России Николай Басков принял участие в съемках второго сезона сериала «Евгенич», где решил кардинально сменить образ. В Сети появился ролик, где певец предстал перед камерами в растянутом свитере и с длинными волосами, параллельно исполняя под фонограмму песню продюсера сериала Сергея Жукова перед актером Иваном Охлобыстиным.

На кадрах видно, что артист изменил свой образ до неузнаваемости. На нем надеты разноцветный растянутый свитер и широкие синие спортивные штаны. Привычно уложенные волосы заменили длинные распущенные, а на лице виднеется легкая щетина.

В видеоролике он примерил образ Евгенича. По сюжету герой Охлобыстина предложил Баскову забыть, кем он является на самом деле, и немного измениться.

До этого певица Софи Кальчева, которую связывали романтические отношения с Николаем Басковым, объяснила, почему их союз не завершился свадьбой. По словам девушки, эстрадный исполнитель слишком много внимания уделял другим людям.