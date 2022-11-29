Бывшая девушка Баскова Кальчева рассказала, почему не стала женой певца

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Певица Софи Кальчева, которую связывали романтические отношения с популярным исполнителем Николаем Басковым, объяснила, почему их союз не завершился свадьбой.

По словам девушки, артист слишком много внимания уделял другим людям. Эту особенность возлюбленного Кальчева не была готова принять.

— Я как собственница не смогла с этим смириться, оказалась не готова делить любимого человека с другими, — приводит слова певицы портал WomanHit.ru.

Известно, что чувства между артистами вспыхнули во время совместной работы, когда они записывали дуэт.

Недавно сообщалось, что Николай Басков вошел в число наиболее востребованных артистов на новогодние корпоративы в 2023 году. Наряду с ним в этот список попали также SHAMAN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Олег Газманов.

До этого Басков стал гостем программы «Судьба человека», после выпуска которой поклонники обратили внимание на его внешний вид и решили, что артист чем-то болен. Эти слухи прокомментировала журналистка Алена Жигалова.

Косметолог-дерматолог Татьяна Баллирано также рассказала о возможных недугах звезды. По ее словам, длительное лечение гормональными препаратами может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — прим. «ВМ»).