Врач Баллирано назвала причины нездоровой полноты Баскова

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Певец Николай Басков, встревоживший недавно фанатов болезненной, на их взгляд, полнотой и отечностью, может иметь серьезные проблемы со здоровьем. Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано рассказала о возможных недугах звезды.

— Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ, — сообщила она.

Также, по ее словам, длительное лечение гормональными препаратами может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — прим. «ВМ»).

Отеки могут стать проявлением синдрома отмены, когда человек долгое время принимал препараты для похудения, ускоряющие обмен веществ, антидепрессанты или другие лекарства, а потом прекратил курс приема медикаментов, отметила врач.

— Возникает обратная реакция — так называемый откат, при котором, наоборот, замедляется обмен веществ, задерживается жидкость в организме и плохо расщепляются жиры. В таком случае нужно длительное время, чтобы организм восстановился, — заключила Баллирано.

Басков редко попадает в скандалы, но недавно все же оказался в неприятной ситуации. В одном из шоу на телевидении певец показал неприличный жест, оскорбив людей с ограниченными возможностями.