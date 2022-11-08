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Жигалова отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем у Баскова

Лейла Алиева
Общество
Жигалова отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем у Баскова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у певца Николая Баскова.

Недавно артист стал гостем программы «Судьба человека», после выпуска которой поклонники обратили внимание на его внешний вид и решили, что он чем-то болен.

— Мне показалось, что в этом интервью выбрали какой-то неудачный ракурс для Баскова. В любом случае я желаю ему здоровья, — сказала Жигалова в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Также она отметила, что видела Баскова недавно лично и он выглядел хорошо.

До этого врач — косметолог-дерматолог Татьяна Баллирано рассказала о возможных недугах звезды. По ее словам, длительное лечение гормональными препаратами может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — прим. «ВМ»).

Басков редко попадает в скандалы, но недавно все же оказался в неприятной ситуации. В одном из шоу на телевидении певец показал неприличный жест, оскорбив людей с ограниченными возможностями.

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