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Продюсер студии Warner Bros рассказала о работе над сериалом про Гарри Поттера

Александр Афонин
Общество
Продюсер студии Warner Bros рассказала о работе над сериалом про Гарри Поттера
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Продюсер студии Warner Bros., которая работает над новым сериалом по мотивам серии книг о волшебнике Гарри Поттере, Ченнинг Данги рассказала о работе над проектом. По ее словам, команда уже видит интерес аудитории, а съемочная группа ведет разговоры по поводу дальнейших планов.

— У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем целый ряд различных переговоров. <…> Я бы хотела сказать вам, что-то неминуемо появится на горизонте, но есть большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно точно, — сказала она.

Продюсер добавила, что на данный момент руководство студии усиленно планирует следующий шаг работе над сериалом. Однако другие детали проекта Данги раскрывать не стала, передает Boda.

До этого исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что хотел бы снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. Он отметил, что дальнейшая история не снималась порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли».

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