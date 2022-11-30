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Приметы и советы

Жители Великобритании пришли в ужас из-за результатов переписи населения

Евгений Жуков
В мире
Жители Великобритании пришли в ужас из-за результатов переписи населения
Фото: Unsplash

Итоги недавней переписи населения в Великобритании разочаровали и напугали читателей газеты Daily Mail. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Так, по результатам процедуры стало известно, что численность белого населения в Англии и Уэльсе сократилась почти на 500 тысяч человек, а его доля за последнюю декаду уменьшилась с 86 до 81,7 процента. Отмечается, что при этом доля азиатского населения достигла порядка девяти процентов.

Также издание обратило внимание на показатели британской столицы, где доля национальных меньшинств достигла почти 60 процентов.

— Прогуляйтесь по любой улице любого большого или маленького британского города — и вы убедитесь, насколько эти перемены очевидны, — заявил один из читателей.

Помимо этого он добавил, что инициатива с переписью населения стала пустой тратой денег.

Еще один из пользователей Сети отметил, что британское руководство «не удосужилось спросить граждан страны, хотели ли они, чтобы это случилось».

Недавно прибывшая в Великобританию беженка с Украины Татьяна Дудник сообщила, что ее поселили вместе с дочерью в хостел в Бирмингеме, где нет условий для нормальной жизни.

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