«Газпром экспорт» не признал нарушений контрактов с Uniper

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Энергетическая компания «Газпром экспорт» получила исковое заявление со стороны немецкой Uniper, указанные нарушения не соответствуют действительности и признаны не будут. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании в среду, 30 ноября.

— «Газпром экспорт» подтверждает, что германская компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания не признает наличия каких-либо нарушений по заключенным контрактам с Uniper. Кроме того, руководство «Газпром экспорта» сомневается в правомерности выдвинутых требований по возмещению убытков, передает ТАСС.

Немецкая Uniper 30 ноября подала в Международный арбитражный суд заявление в отношении Газпрома. По данным компании, российский холдинг обеспечил недостаточный объем поставок российского газа, что привело к убыткам в размере 11,6 миллиарда евро. С помощью суда Uniper планирует получить возмещение расходов.