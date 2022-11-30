Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 3 по 4 декабря

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Расписание движения поездов на первом направлении Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится с 3 по 4 декабря из-за строительства ТПУ «Лианозово». Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на участке от Савеловского до Белорусского вокзала интервалы движения будут увеличены до часа, а часть поездов отменят. На Савеловском направлении составы будут ходить раз в 50 минут, а некоторые поезда изменят число остановок и конечную точку.

Кроме того, изменения затронут расписание поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево, в результате чего некоторые рейсы будут отменены. Ограничения продлятся с 17:00 3 декабря до 10:00 4 декабря, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях, а также МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию с 26 ноября по 28 декабря. Это связано с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения.