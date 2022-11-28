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Расписание поездов на двух направлениях и МЦД-1 изменится до 28 декабря

Анастасия Колоскова
Город
Расписание поездов на двух направлениях и МЦД-1 изменится до 28 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях и МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию с 26 ноября по 28 декабря в связи с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Так, в Лианозове будут организованы 17-часовые технологические «окна» — с 17:00 3 декабря до 10:00 4 декабря.

— В этот период железнодорожники поочередно на 1 и 2 главных путях установят «мостовые пакеты» — специальные инженерные сооружения для обеспечения безопасности движения поездов во время строительства северного подземного вестибюля с тоннелем, который будет интегрирован с перспективной станцией метро, а также проведут устройство шпунтового ограждения зоны работ, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что после завершения строительства Южного вестибюля он будет примыкать к существующему тоннелю под Лианозовским проездом.

На время работ движение поездов на станции Марк организуют по соседнему пути. С этим связаны корректировки в расписании поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД. Так, некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время. Другие будут курсировать по укороченным маршрутам, а несколько составов выведут из расписания.

Из-за работ по модернизации объектов энергообеспечения на перегоне Каналстрой — Вербилки назначены дневные технологические «окна» в периоды 1–9 и 21–28 декабря с 10:45 до 14:25, за исключением выходных дней. В это время движение поездов будет приостанавливаться. В связи с этим две электрички выведут из расписания, а еще четыре будут следовать по укороченному маршруту, добавили в МЖД.

С 03:00 28 ноября по 03:00 8 декабря изменится расписание поездов на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении МЖД. Причиной изменения является строительство моста на участке между станциями Серпухов и Тарусская. Чтобы добраться до этих станций, пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами.

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