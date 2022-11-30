Жителям Калининграда посоветовали вновь носить маски в общественных местах

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Власти Калининградской области посоветовали местным жителям вновь носить маски в общественных местах на фоне роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Ведомство призывает вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Там также заявили, что не стоит пренебрегать базовыми гигиеническими процедурами, например, обработкой рук специальными дезинфицирующими средствами.

Известно, что показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на целых 14 процентов. Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено в возрастной группе от 7 до 14 лет, что составляет 61,6 процента среди всех заболевших.

Помимо этого, ведомство предупреждает о возрастающем уровне заражений гриппом и коронавирусом. На данный момент превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09. В текущем эпидемическом периоде подтверждено 32 случая гриппа, в том числе 17 случаев у детей. Отмечается, что ни один из заболевших не был привит от гриппа, как правило, по причине отказа, передает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

До этого заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам нельзя заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.