Посетителей эвакуируют из торгового центра «Водный» из-за задымления проводки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Головинское шоссе, 5к1 Карта всех событий

В торговом центре «Водный», находящемся в Головинском районе Москвы, замечено легкое задымление. Об этом в среду, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Коротит проводка на этаже, — заявил собеседник «ВМ».

Посетители торгового центра эвакуированы.

До этого в подмосковном Дмитрове загорелся торговый центр «Альбатрос». По информации подмосковного МЧС, возгорание произошло в понедельник, 28 ноября, в 16:26 на третьем этаже торгового центра на улице Профессиональной в доме № 5в.

Горели внутренние помещения сауны. Через 15 минут была проведена полная эвакуация людей из горящего здания.