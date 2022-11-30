Сборная Туниса обыграла Францию, но не вышла в плей-офф

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Сборная Туниса по футболу обыграла команду Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, но не смогла выйти в плей-офф. Встреча завершилась в среду, 30 ноября, со счетом 1:0.

Матч представителей группы D прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити». В составе Туниса мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте игры. За сборную Франции гол забил Антуан Гризманн на восьмой компенсированной минуте, однако при повторе рефери заметил офсайд и аннулировал очко.

Для французов это стал первый проигрыш в рамках мирового первенства с 2014 года. Тогда действующие чемпионы уступили команде Германии в четверти финала.

Несмотря на это, на счету сборной Франции числится шесть очков, что позволяет ей досрочной выйти в плей-офф. У команды Туниса только четыре очка и третье место в группе. Следующая встреча для французов пройдет со второй командой группы С.

До этого сообщалось, что сборная Австралии по футболу обыграла команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Составу удалось одолеть соперника со счетом 1:0.