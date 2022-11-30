Австралия обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф Чемпионата мира

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Сборная Австралии по футболу обыграла команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоялся в среду, 30 ноября, на стадионе «Эль-Джануб».

Австралийской сборной удалось одолеть соперника со счетом 1:0. Единственный и победный мяч в ворота датской сборной забил Мэттью Леки на 60-й минуте матча.

Благодаря сегодняшней победе австралийцы вышли в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории, впервые это произошло в 2006 году.

Накануне сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:1 и заняла тем самым вторую строчку в группе А.

До этого капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы.

На 65-й минуте матча Роналду забил заработанное им пенальти. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, забившим голы на пяти чемпионатах мира. До этого гола он был одним из пяти игроков, отличившихся на четырех чемпионатах мира.