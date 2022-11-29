Сенегал вышел в плей-офф ЧМ во второй раз в истории

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Встреча в столице страны завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных сенегальского тренера Алиу Сиссе. Таким образом Сенегал занял второе место в группе, набрав целых шесть очков, и вышел в 1/8 финала. Эквадор в свою очередь расположился на третьем месте, имея четыре очка, и вылетел из турнирной таблицы.

Так, сенегальцы вышли в плей-офф чемпионата мира впервые за последние двадцать лет. Тогда Алиу Сиссе был капитаном национальной команды. В 2002 году Сенегал дошел до четверти финала, где Турция забила единственный мяч за игру.

До этого стало известно, что сборная Португалии обыграла команду Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:0. Матч состоялся на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии почти 90 тысяч зрителей

Накануне сборная Сербии сыграла вничью с командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась в понедельник, 28 ноября, со счетом 3:3.